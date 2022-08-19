雪霸國家公園管理處分別在大小劍山油婆蘭及志佳陽山瓢簞營地興建避難山屋，因山區運送建材困難，商請空勤總隊直升機8月1日至5日協助將建材等吊掛上山，連怪手都要吊上山，令民眾嘖嘖稱奇！

雪霸國家公園管理處指出，大小劍山及志佳陽都是長程的山路，因常有山難發生，加上山友必需自備露營設施，因此決定在雪霸國家公園轄內的油婆蘭及瓢簞營地，各興建1座小型、無人管理的避難山屋，作為中繼站，以符合山友需求。

因山區運送建材困難，因此商請空勤總隊直升機協助，8月1日起至5日，出動直升機將建材從武陵農場吊掛上山，配合避難山屋興建。

不過，最近流傳一段影片，空勤直升機吊掛怪手上山，令民眾嘖嘖稱奇。空勤總隊表示，畫面是吊掛整地機具小怪手至山屋基地，5日來出動8架次，共吊掛30件物品上山。

油婆蘭避難山屋、瓢簞避難山屋，分別預定10月中旬以及11月中旬落成，屆時將開放山友使用。