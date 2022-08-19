柬埔寨求職詐騙風波最近成為民眾熱議話題，一名YouTuber「好棒Bump」透露年初到杜拜救出「豬仔」林男時，遭駐地辦事處刻意拖延，外交部第一時間稱無此事，並希望國人不要被誤導，之後改口稱感謝Bump的熱心幫助，最近網上傳出Bump有黑道背景，對此，他稍早在IG以黑底文痛苦表示：「我的政府帶風向挖我的過去」。

「好棒Bump」先前自曝去年9月開始救援相關的案例，並指家屬供稱第一時間請外交部幫忙時不被重視，「從頭到尾就只是我比你們在乎這些人而已」，今年初他在杜拜救人，卻被駐地辦事處拖延程序，外交部則稱是以訛傳訛、誤導國人，之後透過外交部發言人歐江安表示，行政院已編列1.28億元預算，並協同外交部、警政署與刑事局等部會成立專案小組，感謝立委鄭正鈐、吳斯懷及洪孟楷，以及網紅好棒Bump先生等人的熱心協助。

YouTuber「好棒Bump」回應黑社會背景傳言。（圖／翻攝自bumpbro IG）

而Bump後來表示，自己一路走來遇過無數的恐嚇，甚至惹到黑道，讓他不得不發表不自殺聲明，強調對得起社會和國家。近日網上則起底Bump背景疑似不單純，和黑社會有關係，讓Bump再度心寒發IG限時動態寫下難過的是被政府帶風向起底過去，「我只想說我父親已過世7年，如果我真的有什麼黑社會背景，就不用每天過得那麼提心吊膽」。

Bump話鋒一轉，「今天如果你們早一點改口感謝，而不是挖我父親的事情，哪怕就算說我很醜，醜到讓人想吐，我都不會氣到要公布所有真相，你們接下來的態度，也決定了我要不要上傳下一支影片」，暗示手上還有沒公開的內幕，他不會犯罪也不會做可怕的事，只是希望當局幫忙救人，「我就只是覺得有責任要贖罪而已，完全沒有覺得自己是英雄，但也不想被我的國家派人來羞辱我」。