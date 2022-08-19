彰化市區59歲楊姓負責人經營水產品批發，受疫情衝擊，古姓丈夫同樣經營水產批發，業績也大幅衰退，為了代妻繳納欠稅，將經營水產、肉品以跳破盤價提供分署促銷變賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市區59歲楊姓負責人經營水產品批發，受疫情衝擊，古姓丈夫同樣經營水產批發，業績也大幅衰退，為了代妻繳納欠稅，將經營水產、肉品以跳破盤價提供分署促銷變賣。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署執行人員至義務人經營的水產公司現場執行。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分署執行人員至義務人經營的水產公司現場執行。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

中秋烤肉有了破盤價的選擇，彰化市區59歲楊姓負責人經營水產品批發，受疫情衝擊，生意一落千丈，積欠健保、勞保等百萬元，古姓丈夫同樣經營水產批發，業績也大幅衰退，僅有員工還離職，為了代妻繳納欠稅，將經營北海道鮭魚卵、豬肉蒜味等，均以跳樓價提供分署促銷變賣。

古姓先生說，目前公司只剩夫妻與子女苦撐。面對催繳稅款，實在不忍心妻子因此憂鬱、憔悴，但真的很無奈，生意超冷，也不知道怎麼讓事業起死回生，希望中秋能衝一波買氣。

彰化分署執行人員提議，古姓丈夫提供其所經營之冷凍海產及肉品，由分署協助促銷，並以促銷所得價金之40％抵繳稅款，餘60％則作為繼續經營資本之方式繳納欠稅，以達國家稅收清償，及兼顧義務人得繼續經營雙贏執行方式進行。

古先生這次提供經營的北海道鮭魚卵、豬肉蒜味(飛魚卵、墨魚)香腸、虱目魚柳、松坂旗魚肚肉、澎湖透抽、龍虎斑(台灣在地鮮美的頂級)，還有中秋節烤肉必備的食材前腿肉切片、梅花肉切片、法式豬排切片、里肌烤肉片、棒棒腿等數十種。

彰化分署鑒於冷凍食品保鮮不易，促銷採網路訂購方式，相關訂貨平台、收款、發貨、退換貨等，均由義務人之古姓丈夫負責；彰化分署則同步監管訂貨平台及匯款帳戶。另為提高促銷實益節省勞費，促銷的每筆訂單限1000元以上。

本次促銷期間自即日起至8月31日止，每日08：00時起17：00止，民眾可至下單平台選購想要的品項及數量。可單請加官方 LINE ： @915xcnpy 或掃描下列連結官方line QR code。