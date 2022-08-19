陳語安（左）與施名帥在劇中愛的揪心。（時創影業提供）

袁艾菲在劇中讀告白施名帥手寫信爆哭。（時創影業提供）

陳庭妮、劉冠廷為劇獻聲片尾曲 。（時創影業提供）

戲劇《愛情發生在三天後》持續熱播中，林哲熹和孟耿如的感情急速升溫。劇中，林哲熹飾演萬年試鏡男，平日靠女友陳庭妮的幫助維持生計，終於在孟耿如的引導鼓勵下，演技受到導演和前輩的賞識，演藝事業進入上升期，林哲熹和孟耿如在殺青夜並肩談心，發展出「友達以上、戀人未滿」的情愫，林哲熹說出：「我剛一閉上眼睛，滿腦子都是妳的那個讚，我要把它記住，我要把它刻在心裡。」

面對孟耿如默默在旁的支持，林哲熹甚至拉住她的手，希望兩人別再一直當「配角」和「助理」，邀請對方成為自己的經紀人，孟耿如忍不住擔心問：「可是你有女朋友，而且我和她關係不是很好。」談到是否會擔心因此劇被封為「渣男」？林哲熹坦言：「我很難幫角色平反什麼，感情有很多種狀態，兩個人在一起就是一種愛情的方式。」

林哲熹認為小畢（林哲熹飾）和幼竹（陳庭妮飾）的感情互相不理解，忍不住感嘆：「愛情是在對的時間跟空間是非常好，有些卻會錯開。」希望觀眾能夠藉由劇中角色面對感情的態度，去思考自己的感情觀，「誰讓你忘不了，或是對感情有新的想法，當下就要好好面對，好好的溝通和說再見，才是處理感情比較好的方式。」

該劇本週也將迎來送別施名帥的催淚戲，為了完成施名帥的生前遺願，他在戲中的愛妻陳語安和一群大學好友強忍住眼淚，一起在墓園大唱著象徵他們友情的歌曲〈太陽〉，這首歌這首歌的旋律相當洗腦，歌詞更是讓他們想起學生時期的美好回憶，搭配上天人永隔的場面格外催淚。

飾演暗戀施名帥的袁艾菲，還私下寫了封「給辣手的一封信」，話才一開始，袁艾菲就崩潰大哭，「謝謝你教會我如何義無反顧的付出愛，雖然你的方式總是調皮又搞笑。我的愛永遠不會離開，相信你永遠能夠感受到，可以愛你我覺得很幸福！」而施名帥在拍戲現場念著這封信，不禁鼻酸且強忍眼淚，而他也以辣手的角度對大芳喊話：「希望妳可以幸福快樂，妳值得所有的美好！」

此外，陳庭妮、劉冠廷、施名帥、袁艾菲等人獻唱《愛情發生在三天後》片尾曲〈太陽〉，陳庭妮表示該劇去年因疫情曾暫停拍攝2個月，「我就一直聽唱這首『班歌』〈太陽〉，它就像一種精神指標，讓自己回到角色。」因為她在戲裡要刻意營造五音不全的音色，「所以沒有特別練歌，隨心所欲自由唱。」劉冠廷則自謙說：「歌聲無法登大雅之堂，只能用角色去引導聲音的質地。」