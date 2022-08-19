國人出國打工遭人蛇集團控制甚至被販賣事件頻傳，雲林縣警察局掌握情資到台南、高雄逮5人，雲林地檢署今（19日）表示，5名男女犯嫌涉嫌誘騙智能障礙者到東南亞旅遊、工作行蹤不明，30歲蔡男、35歲楊男遭羈押禁見。

雲林地檢署指出，25歲中度智能障礙的魏姓男子7月27日遭蔡男從住處帶走，滯留國外，目前完全失聯，家人看到新聞密集報導國人遭詐騙出境的新聞，於8月1日通報失蹤，6日向雲林警方報案，經雲林地檢署檢察官指揮，調閱機場入出境及路口監視器畫面。

雲林檢方掌握確切資訊後，指揮雲林縣警察局西螺分局、縣警局刑警大隊、刑事警察局第六大隊第二隊、臺南市警察局永康分局、移民署雲林縣專勤隊組成專案小組，前天（17日）前往高雄、台南搜索拘提蔡男（30歲）、楊男（35歲）、江女（24歲）、黃男（54歲）、陳男（31歲）。

檢方訊後認為蔡男等人涉有意圖營利以詐術使人出國、參與組織人口販運、脅迫使人從事與勞動顯不相當工作等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，且有反覆實施同一犯罪之可能，向雲林法院聲請羈押，地院訊後對蔡男、楊男裁定羈押禁見。

雲林地檢署主任檢察官吳文城呼籲，家長應注意家中判斷力較弱的家屬在交友及上網狀況，避免犯罪集團欺騙出國，加以控制，任人魚肉，做非法犯罪行為。