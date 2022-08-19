澎湃新聞19日報導，受連日高溫少雨等原因影響，中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續走低。江西省水利廳官網引述省水文監測中心消息，19日4時，鄱陽湖代表站星子站水位退至9.99米，為1951年有記錄以來同期最低水位，鄱陽湖提前進入低枯水期（10米以下），繼6日最早進入低水期（12米以下）後，鄱陽湖再次刷新最早進入低枯水期紀錄。

據江西省水文監測中心介紹，6月23日，鄱陽湖星子站出現年最高水位19.43米，較多年同期均值偏高2.81米；受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降，8月6日，提前進入枯水期，19日4時，鄱陽湖星子站水位退至9.99米，提前進入低枯水期，從12米退至10米，僅用13天；6月23日以來，鄱陽湖星子站水位57天內下降9.44米，日均退幅0.17米，日最大退幅0.33米（8月5日）。

2022年成為1951年有記錄以來鄱陽湖最早進入低枯水期的年分，較原最早出現年分（2006年9月28日）提前40天，較1951-2002年平均出現時間提前105天，較2003-2021年平均出現時間提前78天。

根據氣象預測，未來一周江西省仍以高溫少雨天氣為主，加之長江流域來水正常偏少，鄱陽湖水位仍將持續走低，建議關注鄱陽湖水位快速下降對湖區生活生產生態帶來的較為嚴重影響，做好提水用水管理及抗旱保水工作。

近日，鄱陽湖「縮水」持續受到關注。

據大陸央視新聞報導，8月18日8時，鄱陽湖星子站水位10.14米，鄱陽湖區通江水域面積745平方公里，較去年同期減少2195平方公里，較豐水期3800多平方公里減少近3000平方公里；容積16.8億立方米，較去年同期減少86億立方米。

目前，鄱陽湖水位仍在持續下降，在鄱陽湖入長江口，往日寬闊的湖面上出現大片黃色灘塗，航道變得狹窄。江西省氣象部門預測，今年8月江西全省平均降水量120～140毫米，較往年偏少，部分地區氣象乾旱將進一步發展加劇，對湖區航運、農業生產和居民生活產生一定影響。