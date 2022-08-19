南韓現象級BL劇《語意錯誤》改編自同名網路小說，並曾陸續改編成同名網路漫畫、動畫、廣播劇；真人網劇更在2022年2月公開以來，強勢攻占平台排行榜8週冠軍，並獲得知名電影網站IMDb「2022上半年韓劇評分冠軍」肯定，劇情描述朴宰燦飾演的資工系大三生「秋尚宇」，遇上由朴栖含飾演的視覺設計系大四生「張宰英」，如冤家般的兩人，陰錯陽差開始一起製作手遊，並逐漸萌生情愫的青春校園羅曼史。

近日推出《語意錯誤電影版》，台灣成為海外第一個上映的地方後，片商昨（18日）正式宣布定檔中秋連假上映，希望大家呼朋引伴到大螢幕感受「朴朴CP」讓人怦然心動的愛戀。導演金率挺分享執導時的關注重點：「從導演角度來看，希望作品不要像BL劇，而是像校園情境喜劇一樣，所以剛開始加入情境喜劇的場面。」她並進一步表示：「本片與其他作品的不同之處，在於觀眾會認為它是一部愉快、有趣又可愛的作品，在投入感情的瞬間，自然會轉換成愛情劇。」

男主角朴宰燦首度接觸的BL戲劇類型：「閱讀劇本時，讀到中後段都還不知道是BL，還以為是平凡的校園劇呢。」據悉，他不僅鑽研原著小說，更仔細向其他BL劇與愛情劇取經：「讀完原著後，我確信能好好研究並表現冷漠理工男『尚宇』這個角色。」並進一步表示：「原著很受歡迎，我不希望破壞原著，不過換個想法，我們能比其他BL劇成功，我想應該是因為我與栖含哥之間，產生很棒的化學效應緣故。」

而在他「天作之合」的言論當中，原來竟有「命中注定」的巧合，就是在他正式拍攝本作之前，也參考了朴栖含演出的戲劇《必修戀愛教養》，尤其他當時還不知道選角結果，這也讓他在事後津津有味地回憶：「我真的不知道栖含哥會跟我演《語意錯誤》，之後才發現，原來他就是我在那部劇看到的演員耶！」

2019年以男子偶像團體「DKZ」出道的朴宰燦，在《語意錯誤》飾演篤信原則主義的冷漠資工系大三生，因為「霸氣學長」開始不斷亂入自己的生活當中，也逐漸動搖了他的情感。朴宰燦對接演本作透露：「因為是BL入門體裁的故事，我認為觀眾可以毫無排斥感地進入到作品當中。」他更談到即將上映的電影版：「比起斷斷續續看劇，觀賞電影可以有更高的集中度，這也讓我感到更加緊張。究竟在長時間的放映過程中，觀眾能否好好投入到電影當中呢？」

尤其電影版將新增戲劇版所沒有的精彩場面，透過戲院更大的銀幕，感受角色之間更多的情愫。讓他笑稱：「在各個地方都能觀賞到的戲劇，跟只能在戲院觀賞到的戲劇，雖然有觀賞環境的差異，但一想到作品本身就非常有趣，於是也不那樣憂慮了。問題就在於我的演技部分，會在大銀幕上看到更多細節，這部分就讓人感到擔心了。」觀眾屆時也可以進戲院，好好檢視透過大銀幕被「放大」的演員演出。該片將於9月8日在台上映。