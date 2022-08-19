大陸海關總署日前以檢出禁藥為由，自今年6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。消基會今公布石斑魚檢驗結果，全數藥檢過關，同時批評部會首長刻意挑起「兩岸敵意螺旋」，藉此「轉移焦點」、「避重就輕」。農委會主委陳吉仲反批消基會「是中華人民共和國的消基會」，消基會董事長黃怡騰回嗆「你陳吉仲腦筋裡還有消費者保護嗎」。

黃怡騰表示，消基會在台灣屹立不搖40年，不應亂戴帽子，民間自有公評。此次石斑魚為國際貿易事件，如牛肉若有狂牛病，我國也可禁止進口，「各國都是為了維護消費者健康」。石斑魚事件為大陸檢出禁藥，我國供應也應做好把關，「不能用別人的孩子死不完心態」。

黃怡騰呼籲，「我們保護國內消費者，人家也是保護對方的消費者」，消費者無國界，如果有問題還要送堪慮的產品過去嗎？台灣是強盜國家，要強餵對方嗎？

黃怡騰怒嗆，消費者保護是人權議題，不知道陳吉仲腦筋有沒有裝這些東西，「陳吉仲會有下台的一天，但消基會屹立不搖」。