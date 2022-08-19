限縮言論自由的「數位中介服務法」草案引發各界撻伐，如PTT哀嚎《中介法》納管「等同關站」，NCC今日表示，對於個別業者盼善盡社會責任，但因營運成本致難以配合草案義務等意見，NCC將充分考慮，一併檢討。另外，針對部分非營利、較小型的業者，該會亦考量免除或減輕其義務。

NCC已於昨(18)日辦理第3場「數位中介服務法」草案說明會，三場說明會分別邀請相關業者、公民團體及專家學者共同針對草案內容提出建言。NCC表示，對於各界的批評指教，NCC表示一定會詳盡研析，調整草案文字與架構，並持續與各界溝通。

NCC表示，網路與民眾日常生活密不可分，目前網路的治理皆採業者自律，然而自律在某些狀況成效不彰，無法解決所有問題，網路上層出不窮的詐欺、霸凌、兒少問題，或其他新興科技犯罪，各界皆要求政府部門提出解決之道。

NCC表示，今年6月29日公布「數位中介服務法」草案全文後，各界紛紛針對草案定義、納管範圍、資訊限制令執行細節、知悉構成要件、免責條款設計、國內產業環境評估、救濟程序等議題提出建議，該會將審慎調修後與外界溝通，並邀集多方利害關係人參與，以凝聚社會共識。

NCC說明，3場說明會所蒐集之意見目前尚在整理中，該會歡迎各界繼續提供意見，下週四(25日)尚有公聽會開放社會大眾參與，該會希望不間斷地與各界對話，建立數位守門人之社會公共問責基礎，推動適合我國國情的治理框架；後續的回覆意見以及草案調整內容會再向外公開並持續討論，該會深信唯有在多方利害關係人參與、社會有共識的基礎上，才能推動立法，建立自由、安全及可信賴的數位環境。