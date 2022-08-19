柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，桃園市中國國民黨黨團19日召開記者會，控訴民進黨蔡政府新南向政策徹底失敗，據統計桃園有43人赴境外工作遭限制人身自由，呼籲政府別再只顧選舉，要正視問題、救救孩子。

近期屢屢傳出民眾前往柬埔寨遭囚禁、毆打甚至慘遭器官買賣的慘案，國民黨團指出，蔡政府新南向政策預算，4年總預算252.7億元，但台灣對大陸的貿易依賴程度有增無減，台灣對新南向政策18國的整體貿易額更不進反退，出口佔比從2017年21.28％下滑到2020年17.69％，進口佔比從2017年16.88％到2020年16.52％，貿易順差從2017年237.19億美元降到2020年138.59億美元。

總召徐其萬說，蔡政府這4年來斥資252.7億元推行新南向政策，與東南亞國家建立經貿交流，但績效非常低幾乎沒看到。最近柬埔寨人蛇集團詐騙案頻傳，桃園市警局統計截至18日接獲民眾報案赴境外工作遭限制人身自由案件共43人，返台人數只有4人，盼政府趕緊啟動救援機制。

「蘇貞昌要道歉！」市議員梁為超批評，行政院長蘇貞昌先前說只有120人，什麼叫做只有120人，蘇貞昌要對該說法道歉，隔天又修正為373人，還有333人待援救，難保明天數字又會再變動，連數據都沒有辦法掌握，行政院、外交部都應該道歉。

舒翠玲表示，國家主權要保障公民的安全，但國家領導人卻放任，採取無為而治，難道民進黨是視人民為螻蟻？該件事也提醒我們要思考台灣的就業環境、勞力市場究竟發生什麼問題，怎麼會有這麼多年輕人被騙到國外，呼籲民進黨別再只顧選舉，做尸位素餐的選舉機器，應該要救救我們的孩子。

警察局回應，獲報後將比照特殊刑案受理，目前依據已返台民眾查獲在台不法集團2件7人，均已報請指揮偵辦中。另針對赴柬埔寨國人的家戶進行訪查，查訪重點包括親屬交往關係、與被害人聯繫方式、前往柬埔寨目的、有無人身安全疑慮、有無報案等。