俄羅斯對烏克蘭發出核威脅

直到這星期前，烏克蘭人似乎始終視總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為無可非議，不顧個人安危，留守首都基輔，領導全民抗俄的國家英雄。

不過，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）18日報導，自從消息傳出，儘管美國不斷警告，俄羅斯打算侵略烏克蘭，但澤倫斯基卻沒有和民眾分享相關細節後，便戳破了這英雄泡泡，引發排山倒海而來的空前批評。

烏克蘭人紛紛推文，表達自己在毫無準備的情況下，就面對俄軍侵略，經歷了混亂和流離失所的慘況。他們甚至直言，當初要是知道俄羅斯會侵略，可能會做出不同的選擇。

而公眾人物和學者也在臉書（Facebook）上痛批，他選擇淡化侵略風險的決定，並說他起碼要為接踵而來的暴行負起一些責任。

烏克蘭各地遭俄軍攻擊慘況

澤倫斯基在接受《華盛頓郵報》專訪時說，他擔心俄軍一旦將侵略的消息傳出，民眾會恐慌，逃離國家，導致經濟崩潰，而基於這些理由，他選擇不要告訴民眾，美國官員已嚴正警告，莫斯科準備侵略烏克蘭。

「如果我們說出那消息……那從去年10月起，我1個月就要損失70億美元（近2102）台幣，當時俄羅斯人真的攻擊，3天就把我們攻下了。」

澤倫斯基強調，後來俄軍無法攻佔烏克蘭首都顯示，他做了正確的決定。「那就是侵略開始時的狀況—我們盡可能保持堅強，雖然有些民眾離開，但多數人都留了下來，為家園而戰。」

而這聽在許多烏克蘭人耳裡，認為他把國家經濟置於人民福祉之上，而這也意味著，要是當初政府讓人民充分備戰，或許能挽救許多人的性命。

獨立新聞網站《烏克蘭真理報》（Ukrayinska Pravda）總編輯穆賽耶娃（Sevgil Musaieva）在臉書上說，澤倫斯基的說詞不僅冒犯了她，也質疑了烏克蘭人的智慧。