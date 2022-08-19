民進黨花蓮縣長參選人Kolas日前受邀參加部落祭典，卻被告知「徐榛蔚要來，請她先離場」，縣府官員還要族人「列隊歡迎」，Kolas說此舉引起族人不滿，批徐「民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王，現任的縣長要有基本的民主素養才對」；花蓮縣府回應，沒這回事，這是不實指控。

Kolas昨晚在臉書發文，14日晚間受邀到玉里鎮Afih （阿飛赫部落）參加祭典，她在晚間9時前後抵達，據悉徐縣長比預定抵達時間遲了將近2小時。她說，她到了會場後與與族人共舞，相談甚歡；約晚間10時，她原本就要離開之際，有人受託且為難地到她耳邊說，因為徐縣長要進場，要求她先離場。

她表示，她相當尊重徐縣長，也希望徐縣長尊重她。花蓮是屬於大家的，不是屬於徐縣長的。部落是屬於部落的，不是屬於徐縣長的。民主本來就應該要百花齊放，沒有誰是永遠的王。

縣府回應表示，徐縣長受邀參加各部落豐年祭很多年，深受族人鄉親歡迎，許多返鄉參加豐年祭的青年，也都希望見到徐縣長，族人很熱情希望縣長待久一點，行程難免耽誤到，比預定時間晚到，對鄉親感到抱歉。

縣府回應，當天花蓮縣從北到南包括海線的豐濱鄉，共有28場部落豐年祭等祭典，沒有要求部落列隊歡迎，也沒有要求Kolas離開，這是不實指控。