大陸央視新聞19日報導，重慶水利系統18日召開抗大旱保供水工作調度會議稱，目前重慶有66條河流斷流，34個區縣遭受乾旱災害。為守住不發生農村人口「因水返貧」和不發生「整村連片缺水」兩條底線，重慶水利系統把抗旱保供水作為當前中心工作來抓。

據指出，重慶共有9個區縣最高氣溫打破當地同期高溫紀錄，28個區縣最高氣溫突破40℃，高溫天氣範圍及強度僅次於歷史排位第一的2006年。7月以來，重慶平均降水量為98.1毫米，較常年偏少6成，為歷史同期最低。土壤墒情方面，潼南、渝北、巴南等13個區縣部分地區土壤輕度缺墒，綦江、銅梁、璧山、北碚、大足、榮昌、永川、南川、墊江、梁平等10個區縣部分地區土壤中度缺墒，萬盛、長壽、奉節、巫溪、巫山、城口、涪陵、合川、武隆、彭水等10個區縣部分地區土壤重度缺墒。

蓄水方面，重慶水利工程實際蓄水量23.66億立方米，占應蓄水量的63.3％，可供水量為17.45億立方米，25座水庫乾涸，2138眼機電井出水不足。由於水源空間分佈不均，中高山地區以溪流、淺井、溶洞水等為水源的部分農村人口水源保障不足。

另外，重慶農業用水情況也不容樂觀，僅有153處中型灌區和2442處小型灌區，僅能灌溉農田436.6萬畝。河流方面，受乾旱少雨和高溫蒸發等多重影響，大江大河來水偏少4—5成，中小河流來水偏少3—8成，66條河流已斷流，長江寸灘站、嘉陵江北碚站、烏江武隆站最低水位分別低於歷年同期均值3.02米、0.91米、1.78米，分別處於建站以來歷史同期最低第7位、第5位、第12位，河流形勢也不容樂觀。

截至16日，重慶涉及34個區縣累計因旱影響供水人口88.9萬人，影響較大的渝東北11個區縣受旱影響15.88萬人，渝東南6個區縣受旱影響21.45萬人。根據預測，乾旱將持續到月底，重慶將有近百萬農村人口飲水會受到影響。重慶因旱飲水困難大牲畜5.36萬頭，農作物受災面積59.07千公頃，其中絕收9719.7公頃。