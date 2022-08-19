高雄壽山動物園為了讓園內成員有更好的活動環境，特別進行了新動物園改善工程，其中新建的黑猩猩展示場，在「猩家」設置假山、流瀑、枯樹及植被等營造開放式自然環境，讓黑猩猩得以在更寬廣的家園生活；保育員也和內埔農工師生合作在動物內舍及外展場枯樹上構築木架平台及消防水帶網，提供複雜多樣化的活動空間，希望讓黑猩猩的行為更豐富化。

觀光局周玲妏局長表示，壽山動物園共有「莉忠」、「美珍」和「曼華」3隻黑猩猩，為了讓牠們有更寬廣的生活空間，新動物園運動以動物的自由之地為目標進行改造，透過假山、流瀑、枯樹及植被等自然介質營造棲地環境。此外，為了增加黑猩猩新家的3D立體空間利用，園方與內埔農工合作，由野生動物保育科師生與園方保育員共同在內舍及外部活動區域的枯樹上構築木架平台及消防水帶網，希望牠們在猩居展現更豐富的動物行為。

黑猩猩們首次來到「猩家」感到非常新奇，身手矯健的牠們在棲架上攀爬，好奇的探索活動空間，園方也觀察到平常在房間內能躺就不坐的貴婦美珍，到了猩家竟然登高探索新環境，而莉忠更到處摘取地上植被嘗試新鮮的樹葉，並好奇的尋找保育員藏匿在場域內的蔬果大口朵頤。此外，配合新動物園運動，黑猩猩舊家將保留巨型鐵籠並改造成溫室咖啡廳，未來將由人類體驗在籠內的感受，藉此反思人與動物之間的關係。

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