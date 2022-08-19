法國導演范亞皮漢尼（Vanya Peirani-Vignes） 處女作《拆彈倒數30分鐘》今年在英國Grimmfest電影節首映，驚豔全場。緊張的電影節奏和挑釁的氣氛營造，讓他榮獲最佳導演殊榮。電影節官方更發表專文肯定：「這部電影將密閉驚悚概念提升到全新層次；精心構建的高壓環境，主角們與時間賽跑，不斷升級的幽閉恐懼。在刺激情節之餘更討論家庭、友誼和妥協的議題，並提出尖銳的政治抨擊，觀眾看完保證大呼過癮！」

范亞皮漢尼坦言，這部片是參考奧斯卡最佳影片《危機倒數》與法國小說《沒有出口》（Huis Clos）為創作理念，並加入自己的獨特想法。運用幾位簡單角色（家人和拆彈專家和警察）以及單一地點（地下停車場）。營造出幽閉恐懼症的感覺和囚禁意念，主角們無法逃避，必須面對自己的恐懼和秘密，加遽觀影者的心理壓力。在透過編劇的巧思與演員的高度合作，用極少預算完成如此精良的作品，被譽為「新世代的電影教科書」，導演鼓勵所有影像創作者，想投入拍攝工作前，都可以先參考這個作品概念，融合自己的創意，一步一步打造自己風格的電影作品。

電影講述在巴黎的某停車場，索妮雅和兒女被困在車裡，她發現車底被安裝感應炸彈，若未在時間內拆除，炸彈將會炸毀整棟大樓。索妮雅是位拆彈專家，剛從烏克蘭執行任務回來，雖然她已經習慣面對任何險峻情況，但危及至親性命，仍令她擔心不已。前來救援的同事，必須在30分鐘內拆除炸彈，並找出幕後主使者。車外焦急如焚，車內膽戰心驚，所有人能否平安逃過劫難。

《拆彈倒數30分鐘》將於9月23日全台上映。