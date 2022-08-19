民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳，啟動從親子列車，前彰化市長邱建富和前縣長魏明谷分別但任黃秀芳競選總幹事和主任委員，也一起出席開心玩泡泡，三人首度合體。（吳敏菁攝）

民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳，啟動親子列車，把歡笑帶給親子，讓選舉不用激情吶喊，黨內提名參選人也一起參與玩泡泡。（吳敏菁攝）

選舉倒數破百日，民進黨提名彰化縣長參選人黃秀芳，啟動選戰列車，從親子列車出發，把歡笑帶給親子，讓選舉不用激情吶喊，也可以讓小朋友自幼紮根民主，前彰化市長邱建富和前縣長魏明谷分別但任黃秀芳競選總幹事和主任委員，也一起出席開心玩泡泡，首見三人合體。

黃秀芳表示，這次將在全縣舉辦27場親子系列活動，為孩子創造一座幸福城市，希望改變選舉就要激情、搖旗吶喊的印象，明天首場活動，最重視婦幼政策的蔡英文總統也將到場，和親子一起同歡。將釋出三項親子政見「一鄉鎮一公托」、「增設雙語中小學」、「校校有保全」。

從台南一早搭高鐵趕來相挺的立委陳亭妃表示，引領親子活動結合選舉，非常感動，彰化縣的公托一間都沒有，政府推動的私托公共化也才43間，這是很嚴重的問題，「一鄉鎮一公托」可減輕父母的壓力。

立委陳素月說，黃秀芳長期為「婦幼權益」、「社會福利」及「教育領域」發聲，也會以媽媽角度關注小朋友成長。

立委陳秀寶說，她和黃秀芳也特別關注弱勢及婦幼在疫情中的不便和需求，黃秀芳提出增設雙語中小學，也很符合縣內親子就學需求，會是一位最能照顧縣民的好縣長。

黃秀芳也與競總主委魏明谷、競總總幹事邱建富變身小朋友，一起拉泡泡，現場黨公職參選人也高喊「顧家鄉、拚未來」，展現照顧下一代的決心。黨內諸多參選人也都到場助陣。

國民黨提名彰化縣長王惠美之前就表示，預計今年會新成立3間公辦托嬰中心，未來將規劃有14間托嬰中心將完成，在彰化市、鹿港鎮、員林市、二林鎮設置4處育兒親子館，未來將持續規劃布建，未來將有公設民營托嬰中心14處及育兒親子館12處，使父母及新手爸媽及小孩可以於育兒館得到最好的照顧，於幼稚園銜接國小階段更不用擔心，彰化縣的教育力絕對不輸六都。