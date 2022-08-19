台中市議員楊典忠19日業務質詢時表示，台中市各圖書館一樓均設置兒童閱覽區，但是卻有9間圖書館的廁所未設置兒童廁所與洗手台，曾有孩子入內發現小便斗過高，只好又出來另外尋找廁所，非常不便，請市府重視兒童的需求。文化局長陳佳君則回覆會檢討改善。

楊典忠說，調查海線地區清水、梧棲、沙鹿4間圖書館，包括清水圖書館、沙鹿文昌圖書館、深波圖書館、梧棲親子圖書館都未設置兒童小便斗與洗手台，也就是小便斗與洗手台高度都讓兒童「看得到、用不到」，對兒童如廁相當不友善，而全台中市圖書館中，9館皆無設置兒童便器與兒童洗手台，5館未設置兒童洗手台，2館未設置兒童便器，要求文化局盡速改善。

楊典忠表示，曾經在一家圖書館看到小朋友進廁所發現小便斗太高無法使用，只好再另外找其他廁所；也有孩子因洗手檯過高只能不洗手。市府應重視兒童的需求，改善圖書館廁所。

副市長令胡榮達說，生活的「方便性」是很重要的，新式建築物都有把親子廁所與兒童洗手台納入設計，至於老舊建築則請文化局或各圖書館館長審視館內需求，提升廁所設施的方便性，其他各局處公共設施也要一併進行改善。

文化局長陳佳君表示，原縣區圖書館歷經921地震後，陸續進行耐震補強逐年改善，台中市44間圖書館中，29館都有設置兒童便器與兒童洗手台，15館未設置或部分設置，會繼續檢討改善，目前估算改善經費為180萬元，會調整明年預算中館舍空間改善與修繕維護費用來做處理。