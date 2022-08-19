柬埔寨求職詐騙案最近鬧得沸沸揚揚，原來對象不限定一般職業的民眾，連拍謎片的男、女優都曾被盯上，一名台灣男優鄭達最近上節目透露曾被問要不要去緬甸拍片，稱當地女優比較漂亮，因看上台灣男優素質佳找他，讓鄭達心動交出護照，當他正被關在飯店猶豫時，沒想到竟有救星敲門，讓他逃過一劫。

台灣男優鄭達最近上吳夢夢的節目《思春社》大聊曾遇類似柬埔寨詐騙的經過，他透露自己沒有經紀人，平時都是靠自己在網上搜尋工作機會，因為有陣子都沒工作，剛好看到網上在徵去東南亞拍片的男優、女優，他私訊詢問後，對方也秒回，並約他出來面試談談。

又是柬埔寨！誆騙當男優一去不回？本人親訴歷險記｜思春聊天室｜吳夢夢 ft. 鄭達

鄭達說，他很好奇對方公司為何專程要到東南亞拍謎片，對方回應台灣女優價格高、配合度差，「都長那樣子」，在台灣拍不會賺錢，又稱東南亞紅燈區的價格便宜，稍微洗腦話術一下，就可以邀到比台灣女優漂亮好幾倍的女優願意拍片，至於為何要找台灣男優，對方稱東南亞男生素質不好，看好台灣男優前進東南亞拍片的發展。

鄭達說，自己思考過後覺得如果沒去會後悔，便答應對方，而對方也如新聞所說願意包辦機票和簽證，之後他便被帶到飯店，被告知明天會有別人接他去緬甸，並交出護照，但在等待過程中，他發現對方完全人間蒸發、訊息未回，正當他心慌之際有兩個人上門表明身分是國際刑警，警察表示先前跟他接洽的人叫做「Tiger」，他們已經追蹤他很久，強調：「他（Tiger）不是要帶你去工作，而是把你賣掉」，安撫鄭達已經得救了，才讓鄭達免於被販賣器官等可怕命運。