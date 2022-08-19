行政院國家通訊傳播委員會（NCC）強推《數位中介服務法》引發爭議，國民黨台南市長提名人謝龍介19日強調，堅決反對行政院版的中介法，如果民進黨政府強渡關山，他絕對站上街頭，抗爭到底。

謝龍介認為，從目前揭露的法案內容，要求所有網路平台業者，在接獲檢舉有所謂的「假訊息」或「疑違法訊息」後，必須立刻移除，或是加註警語，否則最高可處500萬元罰鍰；至於訊息的真假，則由業者的主管機關認定。換句話說，就是「政府說了算」；問題是，這些年來，「民進黨政府就是最大的詐騙集團」。

謝龍介指出，如果該法通過，網紅Bump救人不得討論，因為外交部指控誤導國人；林智堅論文不得討論，因為國安局公然扯謊沒有抄襲；黑心快篩不得討論，因為食藥署硬拗都是美製；高端疫苗不得討論，因為指揮中心背書「大可不必」；能源缺口不得討論，因為經濟部說沒有缺電；導彈凌空不得討論，因為國防部說那不是領空。

謝龍介還說，該法案不只企圖約束YT、臉書、PTT、 Dcard與巴哈姆特等公共論壇，業者還在公聽會表示，政府甚至連一對一的即時通信Line也想納管，「你跟親朋好友傳簡訊，民進黨『老大哥』都在虎視眈眈，寧可錯殺，不可放過！」

謝龍介強調，一旦法案通過，台灣人自豪的言論自由將死；「抗中保台」喊了這麼多年，換來的是民進黨比共產黨還要共產黨，如果不能擋下這部惡法，在野黨真的可以洗洗睡了，此後再說什麼民主、講什麼監督，都是自欺欺人。