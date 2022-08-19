櫃買中心本周連續三場主題業績發表會，繼16日的「電機機械」、18日的「富櫃200（二）」兩場主題業績發表會後，今（19）日舉行「櫃買特色」主題業績發表會，港建（3093）、杏一（4175）、元大期（6023）等3家公司，將以線上直播方式說明最新財務業務資訊。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，8月19日推出「櫃買特色」主題，邀請印刷電路板、半導體與電子組裝設備之代理銷售及售後服務廠商港建、專業醫療用品連鎖通路商杏一，以及從事期貨經紀與自營業務之元大期等3家公司經營團隊。

本系列業績發表會各場次簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人也可透過活動網頁提問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，提供投資人上櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢點閱觀看。