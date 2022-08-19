不少民眾被人蛇集團騙到柬埔寨，被迫從事性交易或被活摘器官，導致現在大家聽到柬埔寨就怕怕的。一名女網友透露，她是柬埔寨與台灣的混血兒，這次的打工詐騙事件直接讓柬埔寨的名聲臭掉，周遭朋友也很愛拿她是柬埔寨混血兒這件事來開玩笑，讓她覺得很困擾，也突然不太敢承認自己是柬埔寨的混血兒，引發網友討論。

一名女網友昨天在Dcard上發文表示，她的媽媽是柬埔寨人，嫁來台灣以後生下她。最近柬埔寨的名聲變超臭，一堆砍手腳與挖器官的不人道的影片流出來，害她被身邊的人當作是開玩笑的對象，說真的那種感覺真的很差。

女網友指出，面對周遭朋友的玩笑，她嘗試告訴對方這樣讓她不舒服，但對方卻都認為她在開玩笑，而現在打開各個社交平台，上面都充斥著跟柬埔寨有關的消息，讓她突然不敢承認自己是柬埔寨與台灣的混血兒，也很怕媽媽會因為身分的關係，在工作上被針對，只希望大家能就事論事，不要牽扯到無辜的人。

貼文引起網友討論，不少人客觀地說，世界各地都有好人和壞人，柬埔寨純樸善良地人也很多，並不該以偏概全，判定所有人都很糟糕、很該死。「如果因為這事情，你朋友因此對你連坐法，這朋友不要也罷」、「該罵的是那些罪大惡極和那些坐視不管包庇收錢的人，柬埔寨也有純樸善良的好人，血緣根本不是問題」。