大陸觀察者網報導，中共中宣部19日舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，中共中央網信辦（大陸國家網信辦）介紹網路強國建設成就，網信辦網路安全協調局局長孫蔚敏表示，中國擴大高水準開放的決心不會變，與世界分享發展機遇的決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。至於「滴滴出行」的審查，下一步，將指導督促滴滴公司切實做好相應整改工作，消除安全風險隱患。

美國彭博新聞社提問兩個問題。第一個問題是關於想赴國外上市的公司接受審查的問題。第二個問題是關於滴滴。對滴滴作出80.26億人民幣罰款的決定，是否意味著審查已結束、可以接收新用戶並繼續執行原有業務擴張計畫？

中央網信辦網路安全協調局局長孫蔚敏表示，首先回答第一個問題。落實大陸《網路安全法》《數據安全法》和《個人資訊保護法》等法律法規的要求，大陸國家互聯網資訊辦公室聯合相關部門修訂了《網路安全審查辦法》，從今年2月15日開始正式實施。

新修訂的《網路安全辦法》，將網路平台營運者開展數據處理活動影響或可能影響大陸國家安全的這種情形納入到網路安全審查中，並明確要求掌握超過100萬使用者個人資訊的網路平台營運者赴國外上市必須向網路安全審查辦公室申報審查。

根據大陸《網路安全審查辦法》，對網路平台營運者赴國外上市審查重點評估企業上市可能帶來的核心數據、重要數據或者大量個人資訊被竊取、洩露、毀損以及非法利用、非法出境的風險；關鍵資訊基礎設施、核心數據、重要數據或者大量個人資訊被外國政府影響、控制、惡意利用的風險，以及網路資訊安全風險等因素。始終支持境內企業依法依規合理利用境外資本市場融資發展。對外開放是中國的基本國策，開放是當代中國的鮮明標識。中國擴大高水準開放的決心不會變，同世界分享發展機遇的這個決心不會變，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。

孫蔚敏指出，第二個問題。去年7月，為防範大陸國家數據安全風險、維護國家安全，保障公共利益，依據大陸《國家安全法》《網路安全法》，大陸網路安全審查辦公室按照《網路安全審查辦法》對滴滴出行實施了網路安全審查。下一步，將指導督促滴滴公司切實做好相應整改工作，消除安全風險隱患。加大對網路安全、數據安全、個人資訊保護等領域的執法力度，依法處置危害國家網路安全、數據安全、侵害公民個人資訊等違法行為，切實維護國家網路安全、數據安全和社會公共利益，有力保障廣大人民群眾合法權益。