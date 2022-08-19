國立中山大學於7月26日向媒體公告發現史前陶片，推估是平埔族打狗社在高雄的第4個大型部落遺址，但中山大學持續施工，恐造成遺址破壞。高雄文資研究員楊吉壽、高雄市舊城文化協會理事長郭吉清、森林城市協會理事長莊傑任及市議員吳益政，19日早上到中山大學仁武校區勘查，提出破壞遺址的批評，中山大學與高雄市文化局也出面回應了。

楊吉壽等人19日早上到場地勘查，隨處可見歷史碎片。楊吉壽表示，校方開挖滯洪池時也沒找考古學者監看，挖到古物陶片也未依法回報，明顯違反環評法與文資法。文史團提出「破壞遺址」的批評，希望校方能立刻停工，要求政府依環評法與文資法開罰，並依法認定考古遺址、請考古學者進行挖掘研究。

文化局表示，中山大學於環評階段業已委託考古學者進行調查，為求更嚴謹看待，已請中山大學後續施工須聘請專業考古機構監看。開發單位須依文化資產保存法規定，如監看過程發現疑似遺址或具古物價值者，須依文資法相關條規定通報並停止工程或開發行為之進行。

中山大學表示，民間圑體關心中山大學仁武校區可能有疑似史前文化遺址，中山大學於2014年4月委託國立台灣史前文化博物館李坤修先生，就仁武校區基地及周邊500公尺範圍進行文獻資料判讀及實地調查，在基地內並未發現任何經登錄或未登錄文化資產，但於基地外南側與西側均發現史前陶片遺留。日後工程開挖將以更高標準委託專業考古機構辦理監看，開發中如有發現具保存價值之建物、古物或疑似遺址時，依文化資產保存法等相關規定辦理。