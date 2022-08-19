台海局勢先前因美國眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）的來訪陷入緊張，近期中國大陸在台海周圍持續不斷實施演習，兩岸情勢持續升溫，路透社前往馬祖採訪，馬祖距離對岸最近的地方僅約10公里，若雙方發生衝突，勢必直接成為目標。

15日台海局勢緊張之際，美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）率團快閃訪台，又讓陸方擴大實施了實彈軍演。

當地民眾表示，的確感到不安全，因為只要飛彈打過來，東引可能直接就會被擊潰，然而，此時到馬祖遊客依然不少，當地民眾表示：新的危機比以前的緊張局勢更令人擔憂，一位民眾期盼雙方政府，能夠進行更多的溝通，沒有溝通只會導致仇恨，也有民眾將台海比作俄羅斯與烏克蘭，表示假使開戰，願意為國家而戰。

此時到馬祖遊客依然不少。（路透社）

美國國務院發言人普萊斯表示，美國議員訪台「完全符合『一個中國』政策」，敦促中國不要對議員的「和平訪問」反應過度，或是單方面改變台海現狀。馬基在訪團離台後發出推特和新聞稿透露，曾會見台積電代表，討論合作夥伴關係，以改善半導體供應鏈和在美國的投資。他強調，美國基於《台灣關係法》的承諾，必須持續支持台灣有意義地參與國際社會、幫助台灣抵禦對岸脅迫，並且共同努力避免台海發生衝突和誤判。