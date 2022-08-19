中山大學仁武校區工程在挖掘滯洪池後，文史研究員楊吉壽發現滯洪池土方挖掘出 大量千年歷史的史前陶片，呼籲市長陳其邁督促文化局盡速依法處理，不要讓高雄成為沒有歷史、破壞考古遺址的失根城市。(林雅惠攝)

文史研究員楊吉壽及與舊城文化協會郭吉清及市議員吳益政今天到現場會勘，要求文化局依據環評結論與文資法要求開罰停工改善，並請文化局立即依照文資法以考古遺址身分啟動調查保護，並開罰違法之行為。(林雅惠攝)

中山大學仁武校區工程在挖掘滯洪池後，文史研究員楊吉壽發現滯洪池土方挖掘出大量千年歷史的史前陶片，呼籲市長陳其邁督促文化局盡速依法處理，不要讓高雄成為沒有歷史、破壞考古遺址的失根城市；對此，陳其邁強調，所有的工程在法規的規定，就要按照文資法相關程序來進行。

文史研究員楊吉壽表示，中山大學仁武校區工程現場發現滯洪池土方挖掘出大量千年歷史的史前陶片，推估是平埔族打狗社在高雄的第四個大型部落遺址，於今年7月26日向媒體公告發現史前陶片，並行文請文化局依文資法列管成考古遺址保護研究，結果中山大學持續施工，繼續破壞遺址與古物，顯然已經違反環評法與文資法。

楊吉壽及與舊城文化協會郭吉清及市議員吳益政今天到現場會勘，要求文化局依據環評結論與文資法要求開罰停工改善，並請文化局立即依照文資法以考古遺址身分啟動調查保護，並開罰違法之行為。

楊吉壽說，有人懷疑陶片可能是外來之客土夾帶，實際上非客土的原土層也發現陶片，滿地的史前陶片即基地內出土之古物，要求政府依環評法與文資法開罰，勒令校方停工，並依法認定考古遺址、請考古學者進行挖掘研究。

市議員吳益政表示，開始開挖後有發現史前遺址，相關單位應主動做系列調查研究，而發現史前遺址應主動通報，對高雄地區相關的史前研究必須重視。

文史研究團隊訴求請高雄市政府下令停工、開罰及針對中山大學仁武校區周邊共50公頃土地應視為考古遺址挖掘展開調查，另邀請考古系所學者團隊進駐基地進行考古遺址研究。

對此，高雄市長陳其邁表示，所有的工程在法規的規定，就要按照文資法相關的程序來進行，包括若有一些文資的疑慮，即便是動工，也必須按照施工的過程來做相關文資的監測，在執行的部分，文化局也會做充分的說明。