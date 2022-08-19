台股連日穩居季線之上，加權指數19日以15,394點開出後，雖一度下跌50點，但目前又回到平盤之上，暫報15,417點，小漲20點、或0.13％，成交量1,650億元。專家認為，從技術面來看，季線已由壓力變支撐，台股反彈格局延續，高點上看15,650點。

凱基投顧董事長朱晏民、兆豐國際投顧協理黃國偉都認為，台股反彈格局將延續。接下來進入財報空窗期，也是利多空消息的空窗期，少了變數干擾，大盤將照技術面、籌碼面走；另據歷史經驗，空頭市場反彈指數幅度多在2成以上，目前台股才彈1成，相較美股那指、費半這波強彈，還有上漲空間。

黃國偉指出，台股這波連漲五天、站回季線，到18日才回檔、且幅度小，也拉抬至5日線附近，顯然賣壓並不重，且季線之上有撐，有別於今年來當指數反彈，每遇季線就止步的慣性，這波不僅突破季線，回測還能守住季線，即壓力已轉為支撐，意義重大。而18日的回檔幅度小，這給多頭非常重要的訊號，即反彈趨勢並沒有改變，待整理幾天，就可望繼續上漲，目標上看15,650點。

朱晏民表示，景氣還在下行，包括庫存調整、企業獲利下修等，趨勢到明年還是往下，但股市已經跌了大半年，許多負面因素對台股已入價（Price in），隨通膨預期出現舒緩跡象、財報也進入空窗期，台股跟著美股反彈，格局有望延續。