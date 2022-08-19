《Soulworker靈魂行者》於昨(18)日晚間推出繁中版第二季大型改版，在結束了第一季在「雲夢西部」對抗破壞之神康特的戰鬥後，第二季將在「雲夢東部」與羅德高層會的最高階成員—「四星三林」展開對決。面對全新的敵人和副本，角色也有全新的能力提升，還加入全新系統「靈魂小夥伴」，以及全面的系統優化，相信可以帶給玩家全新不同的遊戲體驗。

展開全新冒險

東部的羅德高層為抵抗破壞之神康特的入侵，一直以來都採取非常極端的的手段。為推翻其「四星三林」的首領「張若夜」，靈魂行者一行人決定隨海軍上校 「海希」的腳步前往「雲夢東部」，此舉也使得他們捲入東部的軍事叛亂戰事。

第二季的故事主軸將以「雲夢東部」為中心，「羅德高層會」內部的權力糾葛、東部各勢力的領土爭奪，甚至是阿爾卡迪亞領地的糜爛議會政權……？除了錯綜複雜的主線故事，第二季也用心策畫各具特色的角色故事，玩家們可千萬別錯過囉！

「就算是再好的人，只要認真努力的話，在某些人故事中，也是會成為壞人。」出自《貓之寺的知恩姐／猫のお寺の知恩さん》第56話

為實現自身「正義」，不惜犧牲少數的首領「張若夜」

雖身為「四星三林」的一員，一連串的種種卻動搖著她的信念

東部NPC，以及屬於他們的故事

靈魂行者戰力全面提升

面對全新地區的挑戰，靈魂行者的戰力當然得有所提升。第二季除了提高等級上限、全角色技能平衡調整，更推出全新Lv.72技能，角色的攻擊模式勢必會有更大的發展空間！

此外，《Soulworker靈魂行者》更於第二季推出寵物系統「靈魂小夥伴」。除了城鎮的小貓貓小狗狗、Q版副本Boss，甚至連主角們都化身為靈魂小夥伴！不只造型可愛，還自帶戰鬥加成效果，絕對是玩家的得力小幫手！

另外在漫博會大放異彩的第10位角色「朵娜・奧妃婗」預計將於年底前推出，敬請各位玩家期待！！

Lv72技能列表

Q版的靈魂小夥伴超可愛

活動好禮不斷

第二季在UI介面、系統和活動上也有不少改善，角色也有全新的SKIN外觀，老玩家可以有更好體驗外，新玩家也能更好上手遊戲，搭配一些對於新舊玩家活動，以及回鍋玩家活動，相信可以帶來遊戲全新氣象。

帶有專屬特效和平衡裝置的全新時裝「闇黑軍勢的主君」

活動分為事前登錄、前夜祭和第二季紀念活動，以及社群活動，活動會持續整個八月，玩家記得都參與可以獲得不少獎勵和資源，豐富的新手福利讓新手一舉成為大佬；資深老手和回鍋玩家也得鞏固實力！展現專業的技術！第二季絕對是入坑《Soul worker靈魂行者》的最佳時機，現在就登入Steam暢遊吧！

後續還有更多最新活動資訊陸續釋出，歡迎隨時關注《LION GAMES》官方粉絲團搶先得知最新活動消息。