國家通訊傳播委員會（NCC）昨(18日)舉行「數位中介服務法草案」說明會，與會學者專家對侵犯言論自由表達相當多的質疑，PTT代表更直言，若法令通過，幾乎等同於「叫PTT關站」。媒體人黃揚明昨也批，如果通過，未來他的爆料將全被網路平台刪文，「如果執政黨要強渡關山，我一定上街頭抗爭」。該草案也引發網友熱議，有不少人都批「行政權獨大，恐怖喔」、「箝制言論自由」。

NCC在6月底公開台灣第一份《數位中介服務法草案》，影響力將擴及全國民眾、網路平台、電信服務業者等。草案公布後引發討論，黃揚明昨在臉書談到，「如果政院版的『數位中介服務法草案』通過立法，未來我的爆料將全被網路平台刪文，類似林智堅論文抄襲的案件將完全無法在網路上討論，是實質箝制言論自由的惡法。如果執政黨要強渡關山，我一定上街頭抗爭。」

另外，還有許多網友都湧入相關報導底下討論，部分平台有超過300則留言，不少人批「言論自由？！」、「這確定是民主自由國家？嘴巴說民主自由，私下搞獨裁鴨霸」、「綠色執政，禁言保證」、「Ptt不能亡」、「真正要關的是NCC」、「文字獄？」