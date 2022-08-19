近來柬埔寨詐騙工作案頻傳，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今表示，政府警覺性過低，她會在立法院內政委員會，要求警政署和移民署等單位，加強跨部會打擊犯罪，討論是否可能和國際刑警組織或第三國家合作遏止。另對外交部改口稱讚曾出國救援的網紅Bump，賴認為，任何能救人的管道都應把握。

賴香伶指出，全球詐騙犯罪產業鏈發展中，台灣的預防性與知覺性都太低，她會在內政委員會要求警政署、移民署等單位，加強跨部會打擊犯罪或法治修正。許多受害者都是年輕族群，對訊息的掌握、理解度不足，詐騙集團透過科技型態的方式讓人誤會是有機會的工作，其實非常危險，必須要快速遏阻。

賴香伶直批，目前政府做法消極無章法，應該以救人優先，跨國詐案也涉及到國際刑警組織，需討論是否可能透過第三國家的協助進行救援，警政署與外交部都不能置身事外。

另針對曾出國營救受困者的網紅Bump，先前遭外交部抨擊以訛傳訛、誤導國人，但外交部昨態度大轉彎，改口「感謝救援」。對此，賴香伶認為，Bump發揮人溺己溺、人飢己飢精神救援國人的善行，卻被外交和側翼體系打壓。

賴香伶說，國家行政體系別說自己沒做到，連民間努力也認為是不該存在的作法，現在應採取各種能協助受害者的管道，任何方式都不應該放棄，國家壓制發揮救援能力的人，這是很差的現象。