為了提醒民眾對流浪動物的關注，每年8月的第3個週六為「國際流浪動物日」，響應8/20國際流浪動物日台南市動物之家推出許多認養方式，包含推廣認養工作犬，針對動物之家的流浪犬加以訓練與社會化，並與台南市各個動保協會合作辦理認養會及與寵物店合作打造認養小站，提高認養率。

「國際流浪動物日」為1992年由國際動物權組織（ISAR）訂定，為了提醒世人對流浪動物的關注，呼籲由絕育及認養等方式終結流浪動物飢寒交迫流浪在外的生活。

台南市動物之家有許多等家的毛小孩，其中灣裡站目前收容1隻後肢癱瘓的犬隻小樂。雖然後肢癱瘓，但只要打造1台輪椅，小樂依然可像正常犬隻一樣出門散步。且如果認養小樂後有人可一對一照顧小樂，相信小樂的生活品質會大幅提升。

另外有一隻老犬林鳳營，林鳳營有由外寄生蟲壁蝨傳染的艾莉西體血液寄生蟲疾病，該疾病可透過吃藥治療血液寄生蟲。但此疾病在免疫系統低下時會再復發，故認養林鳳營的認養人需要定期追蹤艾莉西體狀況。

台南市長黃偉哲呼籲，認養犬貓應該先評估自身能力能否提供犬貓足夠的陪伴及照護，認養後就須對毛小孩負責，不離不棄終養一生。

台南市農業局局長李建裕表示，動物之家灣裡站每個月會辦理狗狗大放風活動，如果想認養犬隻可先透過參加此活動來認識犬隻行為、疾病狀況，透過活動思考自己有無能力照顧陪伴一隻動物。

台南市動保處歡迎市民朋友於動物之家開放時間（星期二至星期六上午9點至12點，下午1點30分至4點30分）至動物之家善化站、灣裡站與收容的毛小孩互動，更希望大家踴躍認養，讓毛小孩成為永遠的家人。想參加狗狗大放風活動可至臉書「灣裡收容所的豆哥與凱蒂」追蹤相關訊息。(記者張雅雲/台南報導)