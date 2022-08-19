高雄蔡姓攝影師和一名16歲高職少女相約以「綑綁、SM」為主題拍情色照，事後更把照片發布到「捷克論壇」遭警方查獲。蔡男事後與少女和解，高雄地院依「製造少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪」判他1年，張貼猥褻照部分因網站有18歲限制警語，蔡男獲判無罪。（取自論壇／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名16歲高職少女和蔡姓攝影師相約以「綑綁、SM」為主題拍情色照，兩人在汽車旅館越拍越上火，直接發生關係，蔡男還拍下口交、性交照片，事後更把照片發布到「捷克論壇」遭警方查獲。蔡男事後與少女和解，高雄地院依「製造少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪」判他1年，張貼猥褻照部分因網站有18歲限制警語，蔡男獲判無罪。

少女和蔡男在「綑綁興趣、SM」臉書社團中認識，進一步交換交友軟體帳號。2018年4月兩人相約到某汽車旅館外拍相關題材，少女還特地帶了家商的制服，換上後讓蔡男綁縛拍攝。

豈料，兩人拍到一半情慾高漲，直接發生性行為，蔡男還趁機用手機拍下少女口交、性交的畫面留存。

事後，蔡男上知名論壇，以「小妹妹 附FB」為主題，張貼一張少女裸露上身、只穿一件內褲的照片，供不特定人士觀賞摩鐵外拍的性感露胸照PO到捷克論壇供人欣賞。2021年7月警方執行網路巡邏時，直覺少女未成年，循線找到蔡男，還在他家的電腦裡查扣到兩人的性愛影像。

蔡男坦承拍下性愛照片，兩人是合意性交，沒有強迫對方，但強調不知道少女當時未成年。但少女卻證稱，蔡男原本就知道她未成年，還說「跟未成年的發生關係很刺激」。

高雄地院審理時，蔡男強調已以20萬元和少女和解，但法官不採信蔡男不知少女未成年的說詞，仍依「製造少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪」判他1年。針對蔡男在論壇發布少女性感裸露照片，法官認為，網路論壇已明確標示為限制級分級，並設置過橋頁面，禁止未滿18歲之人進入瀏覽，應認已符合大法官釋字第617號解釋理由書所舉「附加警告標示」的適當安全隔絕方式，足以隔絕未成年人或一般不欲接受其所散布、播送的猥褻性資訊內容之人觀覽，所以散布猥褻物品部分判蔡男無罪，可上訴。