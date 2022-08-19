余天二女兒余苑綺8年前傳出罹癌，一度宣布抗癌成功但近年復發，昨(18日)更是傳出病況不理想，讓余天急忙告假到醫院見女兒，受訪時他情緒潰堤，透露女兒用手勢示意希望爸爸「讓她走」，令余天潰堤，和余家有好交情的名嘴狄志偉也是人父，看到余天的反應忍不住落淚，直言換成是他也會一樣不捨女兒。

余苑綺8年前被確診得到直腸癌，病情一度獲得控制後，又在她生完孩子不久傳出復發，今年余天受訪透露女兒已經有抗藥性，必須尋求其他的雷射刀療法，余祥銓最近則表示，姊姊最近的狀態很糟，爬樓梯時會因為體力不支彎腰、手抖，得休息一下才能繼續往上走，「跟去年差很多，去年這個時候我們還可以在牌桌上打牌、開玩笑，她現在狀況滿不好的。」

狄志偉和余苑綺一家感情好。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

昨上午傳出余苑綺病況差，余天急忙取消活動到醫院看女兒，李亞萍、余筱萍、余祥銓和余苑綺的老公都現身醫院，余筱萍透露余苑綺意識不清、無法說話，余苑綺的經紀人則表示她上半身變黑，讓人擔心，余天則是哭著受訪說，余苑綺用手勢請爸爸讓她走，余天淚崩說：「我怎麼捨得！我怎麼可能讓她走，我說不可以，怎麼可以這麼殘忍！」

狄志偉發文。（圖／翻攝自狄志偉臉書）

同樣也有孩子的名嘴狄志偉稍早發文回應看到余天的新聞讓人心疼，「目前我的了解，苑綺還是沒有脫離險境…，很讓人擔心」，余苑綺就像是他的妹妹，希望大家多幫他們集氣、祈禱，「放手真的很難，但對他們來說不要想放棄任何機會，我想換成我也是一樣，拜託，苑綺加油，我們等你喔，等你美美的」，網友也回：「天下父母親的心都是一樣」、「為母則强的苑綺為了癌化療70多次真讓人不捨，願上天保守，人生愛別離好難好難！」、「是啊！要做到放手真的很難，但苑綺真的辛苦」、「心疼他們一家人，替他們祈福，加油加油」。