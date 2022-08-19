819世界紅毛猩猩日 木柵動物園「秀彩」抱玩偶入睡。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

今天是「世界紅毛猩猩日」，台北市立動物園在今年6月初，迎來新生紅毛猩猩寶寶「秀彩」，轉眼已2個月大，體重來到2.5公斤，由照養團隊輪班照顧，從最開始每4小時、一天共6次餵奶，到現在一天4餐就能吃飽喝足。

保育員指出，由於紅毛猩猩媽媽「可秀」在生產過程發生植入性胎盤症狀，幸虧在一旁守護的保育員及獸醫師及時發現並緊急介入醫療，母女倆身體狀況一切穩定，但為確保安全，經仔細研議後，仍決定將寶寶「秀彩」先交由保育員進行人工哺育。

園方表示，餵奶時，由保育員護在懷前，「秀彩」安靜而專注的吸吮奶瓶，靈動的大眼睛不時好奇的觀察四周，模樣甚是可愛，用完餐後，「秀彩」同樣乖巧的任由保育員替換尿布、檢查身體狀況，絲毫不害怕周圍人的接觸，一切處理完畢後，再舒服地躺回布置了毛毯及棉被的保暖箱中，環抱著保育員特別買來的「媽媽娃娃」安穩睡去。

動物園指出，這並非首次人工哺育紅毛猩猩，過去由於媽媽育幼經驗不足、或是寶寶體弱無法吸吮母乳等原因，紅毛猩猩「妞莉」和「乙森」在出生後也同樣由保育員接手照養，待1歲左右能夠獨立生活後再重回群體。

為了模擬野外紅毛猩猩媽媽在前3個月行動時，會單手懷抱寶寶，保育員在執行其他工作時，祭出自家用的嬰兒背帶，將「秀彩」牢牢的安在胸前，輪到送餐給媽媽「可秀」時，也會特意留時間給母女倆隔網互動、熟悉彼此的氣息。

園方指出，紅毛猩猩不論在外表、智力和情感表現上都相當接近人類，與保育員的互動中也能觀察到他們各自或穩重或俏皮的性格特質，在執行醫療訓練時，不僅是單純的聽從指令並反射動作，甚至有可能理解話語中的含意並進行雙向溝通。

保育員說，這樣充滿靈性的物種，在野外族群主要分布的馬來西亞及印尼，被當地稱作「森林中的人」，然而由於全球商業發展，熱帶雨林的開發讓他們失去家園、遭遇盜獵，陷入嚴重的瀕危處境；8月19日「世界紅毛猩猩日」，園方邀請大家一起關注物種所面臨的生存危機，攜手為保育做出努力。