中華女排參加2022年亞洲盃女子排球賽於19日搭乘班機前往菲律賓，本次賽事由黃煥永主委擔任領隊，教練團成員包括日籍總教練黑葛原浩二，以及黃偉翔、王前鑌、林宗佑等教練，翻譯員范育綺，防護員徐靜，裁判鍾淑芳，中華女排選手名單張瓈文、謝苡縥、陳佳蔓、黃芯瑜、甘可慧、曾琬羚、葉于雯、陳姿雅、劉雙菱、吳芳妤、林書荷、黃瀞萱、賴湘程、林其蓉。

中華女排陣容從2019年開始換血，原先以亞運為目標，目前的班底卻已兩年多沒有參加國際賽，選手大多以國內企業聯賽母隊賽事維持身手。本次亞洲盃中華隊預賽分在B組，將分別與日本、澳洲及泰國交手，賽事將於21到29日於菲律賓馬尼拉舉行。

中華隊目標是突破上一屆（2018年）第4名的成績。中華女排黑葛原浩二教練表示：「這次集訓時間比較短，主要專注在從防守到反擊的攻擊能力的提升，疫情的關係大家面對到的情況都差不多，因此不管情況如何中華女排的目標都是進入前4名，並將這次的成果延續到明年杭州亞運。」