韓國男團「TOMORROW X TOGETHER」日前驚喜宣布將展開亞洲巡演的好消息，其中一站竟是選在台北南港展覽館，將於今年10月19日（三）登場，成為疫情爆發後首組宣布來台的韓星，讓台灣歌迷又驚又喜，但活動突然在2個月前臨時喊卡，稍早主辦單位在臉書粉專發出了取消公告。

「TOMORROW X TOGETHER」之前公布的亞巡場次中，10月12日從印尼雅加達起跑，緊接著15、16日到菲律賓馬尼拉，19日再來台灣台北，最後則是22、23日在泰國曼谷，行程相當緊湊，幾乎沒有預留任何隔離時間，似乎是想要拚來台「0隔離」，雖然目前台灣入境居家檢疫已鬆綁至「3+4」，但屆時是否已可以完全不用隔離與自主管理，目前仍未知。

主辦單位今天突然發文表示將取消。（摘自臉書）

台灣主辦方「Applewood Taiwan」19日就發文表示「因當地 COVID-19相關出入境政策，不得已通知大家將取消TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN TAIPEI，希望引頸期盼本演出的粉絲們能諒解，我們期待未來再次帶著更完滿的演出來拜訪大家。」讓大批粉絲直呼可惜。