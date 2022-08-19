民進黨新竹市長參選人沈慧虹19日開記者會，發表教育政策「未來教育」，欲全面升級數位學習環境，推動自建、共構的骨幹網路，提高校園網路品質，並建置數位校園系統則讓成績、到校紀錄、學習檔案都可線上完成，師生、家長都會更方便。

近期沈慧虹陸續發表教育政見，包括關埔二期新設中小學、補足教師缺額、推動雙語教育，以及營養午餐＋10元等。沈慧虹19日在市議員陳建名、劉康彥、曾資程、施乃如、鄭美娟、李妍慧陪同下，發表「新校園運動2.0」教育政策最後一環的「未來教育」。

因應今年9月新學期「班班有網路、生生用平板」正式上路，沈慧虹19日發表「新校園運動2.0」第5大主軸，推出「未來教育」政策，並以升級教網中心、建置數位校園系統為2大方向。

在她當選後，將升級教網中心轉為正式編制，讓數位學習推動辦公室可整合推動「數位學習政策」，也協助學校推動自建、共構的骨幹網路，提升校園網路品質，讓孩子在學校上網不卡卡，老師也能推出更優質的線上互動機制或課程。

另也會推出「數位校園系統」，沈慧虹說明，所有服務包含到校請假機制、線上聯絡簿、學習歷程檔案等，都可在線上完成、記錄，並整合數位學習機制，讓老師便利、學生進化、家長安心。

沈慧虹強調，「未來教育」政見目標，就是希望讓孩子有解決問題，向世界學習的能力，透過STEAM、數位、AI、線上自學等跨領域學習，讓學生、老師可在網路分享自己的作品、教案，進而向世界學習。