高雄壽山動物園整建工程將於10月完工，為了讓園內的黑猩猩有更舒適的生活環境，園方特別新建黑猩猩展示場，在「猩家」設置假山、流瀑、枯樹及植被等營造開放式自然環境。（高市府觀光局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄壽山動物園整建工程將於10月完工，為了讓園內的黑猩猩有更舒適的生活環境，園方特別新建黑猩猩展示場，在「猩家」設置假山、流瀑、枯樹及植被等營造開放式自然環境，且以往民眾觀賞猩猩時會受柵欄影響視線，觀賞區改在看台後，民眾可以更近距離與黑猩猩互動。

壽山動物園共有3隻黑猩猩，大約都已經20多歲，名稱分別為莉忠、美珍和曼華，壽山動物園改建前，黑猩猩的居住地相對單調，園方藉由動物園改建期間，幫黑猩猩們改裝「猩家」，設置假山、流瀑、枯樹及植被等營造開放式自然環境，讓黑猩猩得以在更寬廣的家園生活。

此外，為了增加黑猩猩新家的3D立體空間利用，園方與內埔農工合作，由野生動物保育科師生與園方保育員共同在內舍及外部活動區域的枯樹上構築木架平台及消防水帶網，提供複雜多樣化的活動空間，希望黑猩猩們在新居展現更豐富的動物行為。

黑猩猩們首次來到新家都感到非常新奇，一入園就在棲架上攀爬，探索全新活動空間，園方也觀察到平常在房間內能躺就不坐的貴婦黑猩猩美珍到了新環境後，竟然登高探索四周圍，而莉忠更是到處摘取地上植被，嘗試新鮮的樹葉，並四處尋找保育員藏匿在場域內的蔬果，莉忠找到新鮮食物大口朵頤的樣貌格外有趣。

此外，配合新動物園運動，黑猩猩舊家將保留巨型鐵籠並改造成溫室咖啡廳，未來將由人類體驗在籠內的感受，藉此反思人與動物之間的關係。