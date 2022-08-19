【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處主辦大西拉雅觀光圈品牌建構案，以「仙境．西拉雅」為主軸，發表品牌識別並為搶攻旅遊市場，攜手易遊網及環島之星打造「西拉雅仙境限定主題列車」，公布限定優惠並推出與在地業者研發打造期間限定「超極仙」便當，並打破時間和空間限制結合消費趨勢，打造西拉雅「仙選物」平台以及與強勢電商平台momo合作，擴大布局將品牌價值綜效極大化，同時結合主題標竿商品遴選，呈現最具在地特色的觀光圈品牌。

▲大西拉雅觀光圈推出一系列品牌美食、美景路線與主題列車之旅。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

西拉雅風管處為擴大品牌建構，也邀請品牌識別設計師蔡沛原分享品牌識別設計概念，以立體的線條呈現山巒地貌起伏的大西拉雅，並以水色系呈現地區豐富水資源的樣態，將原為平面的識別，打造為一種空間的立體感，並從中分享創作過程中對於西拉雅的感動。

同時也邀請食尚玩家主持人大文開箱分享9月12日至9月25日限定啟航的環島之星西拉雅主題列車，內容包含受歡迎的東山咖啡，龍眼花茶，芒果乾，龍鳳酥（龍眼+土鳳梨），以及搭配車上DIY體驗，且仙境西拉雅X環島之星特別與地方業者共同研發「超極仙」便當，以套裝便當搭配入口即化的祖傳爌肉、梅嶺梅子、關子嶺香菇茶葉蛋和來自後壁的精選好米搭配玉井養生無負擔蕎麥粒，絕對讓人食指大動，這一次邀請大家跟著味蕾遊西拉雅。

▲搭乘環島之星HelloKitty繽紛列車，直達仙境西拉雅。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為擴大行銷為軸心，強調地方優質產品被看見之決心，本次西拉雅風管處特別與時下最受電子商務人士青睞的SHOPLINE合作，透過電子商務平台，將西拉雅在地好物一一上架，並將於9月12日正式開站！另結合國內最受歡迎的電商平台momo、樂天並以期間限定開設「仙選物」專區。而針對國際行銷，則配合臺灣良品及日本樂天，透過社群行銷，將仙境西拉雅成為國際聚焦之優選觀光目的地與品牌。

▲想選購西拉雅在地好物，也可透過多家數位電商平台選購，帶回多項「仙選物」。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

交通部觀光局主任秘書林佩君表示，臺灣觀光從整備到準備好，這一路走來非常艱辛，這也是為何交通部觀光局擬定在未來五年間，逐步推展「打造魅力景點」、「整備主題旅遊」、「廣拓觀光客源」、「優化產業環境」及「推展智慧體驗」5大觀光策略，並接軌全球永續觀光發展。

觀光圈在各風管處大力協助之下，從2020正式起跑，整合地方產業食宿行遊購，打造一個互動式的產業大平台，透過更即時的溝通與協作，為地方一同打造出專屬的品牌商品與遊程。唯有獨一無二的臺灣觀光，才是我們邁向國際化成功的關鍵。

觀光振興的時機已到來，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；西拉雅國家風景區幅員廣大地貌豐富，有溫泉、米鄉、水庫埤圳、西拉雅族文化等景點具備國際潛力，勢必成為國境開放後的重點觀光目的地，期許西拉雅觀光像人間桃花源般，令人期待與嚮往。

西拉雅國家風景管理處處長徐振能強調，仙境西拉雅的在地品牌紮根，透過輔導觀光圈盤點地方資源特色、由業者包裝推出在地產品以及舉辦人才培力課程，結合跨域行銷與交流，打造出屬於大西拉雅觀光圈在地品牌差異化及獨特性，同時擴大實質觀光品牌綜效。而為堅強西拉雅旅遊的觀光深度實力，更以山海戀概念，串聯雲嘉南濱海觀光圈，目標將大西拉雅觀光圈食宿遊購行各觀光產業、產品行銷國際，讓全世界都能感受西拉雅風潮。

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