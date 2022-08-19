【旅遊經 編輯部報導】

嘉明湖因湖水深藍如寶石般閃耀，被山友們稱為「上帝遺失在人間之藍寶石」又稱之為「天使的眼淚」，是許多人列為有挑戰及美麗的口袋名單，但民眾現在至向陽及嘉明湖要特別小心，臺東林區管理處設置於嘉明湖國家步道上向陽及嘉明湖山屋周邊的遠端監控系統，於本月份(8月)11、16日晚間及18日凌晨3時左右，接獲即時影像回傳通報，分別於向陽及嘉明湖山屋周邊監控相機紀錄到臺灣黑熊出沒，提醒入住山友提防人熊遭遇及應注意事項！

嘉明湖有「天使的眼淚」之稱，是山友必挑戰的口袋名單之一(攝影：林建訓)

111年8月16日臺灣黑熊出沒於向陽山屋旁溪流對側(圖：臺東林區管理處提供)

111年8月18日臺灣黑熊出沒於嘉明湖山屋倉庫下方冷杉平台(圖：臺東林區管理處提供)透過影像判斷僅能確認向陽山屋周邊出現的應為同一隻成年個體，臺東林管處立即通報山屋管理員，加強向陽及嘉明湖山屋場域管理，並啟動相關因應措施。臺東林管處亦將持續透過不同管道加強人熊遭遇因應對策的宣導工作，讓山友及民眾學習掌握正確的人熊相遇守則，才能悠遊在有熊之森。

而山友們應盡量在白天登山，並結伴同行，於山區活動建議攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭等。登山時若巧遇臺灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對臺灣黑熊緩步倒退的方式離開，如果遇臺灣黑熊威嚇，亦請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。由於臺灣黑熊是臺灣瀕危珍貴的野生動物，由於其嗅覺相當靈敏，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘和廢棄物留在山林，應全部帶下山。

臺東林管處處長吳昌祐表示，自2019年起林管處即於嘉明湖國家步道兩處山屋周邊及沿線架設具備即時監控及回傳功能的紅外線相機，建立該處山域野生動物監控預警系統，對於接近山屋的臺灣黑熊提供即時影像資訊，即請山屋管理員於第一時間啟動山屋防範措施，包括再確認山屋食物收納及場域安全檢查等，管理員也會針對入住山友加強人熊遭遇因應措施宣導，期許在落實生態保育目的前提下，保障山友登山安全也能提升遭遇臺灣黑熊的應變能力。