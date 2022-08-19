【旅遊經 編輯部報導】

《吾夜SOUL FUN生活節》結合音樂、講座、星座占卜、電影、美食與露營活動，於11/11-11/12在桃園埔心牧場登場，邀請民眾用新的方式，來場自我探索、療癒及放逐的夜晚行動，最特別的是──現場有「寐床吧」，推出擁有最佳視野的「VIP夢天堂」床區，讓你躺著享受演出及隨意躺在感受星空草地上的床邊時光。另外，現場規劃兩區音樂演出區、露天電影院區、塔羅占卜區及宵夜市集區等五大活動區，陳珊妮、艾怡良、？te壞特、新寶島康樂隊及老王樂團等14組歌手樂團將用歌聲來解放你；安格斯星座夜話、藥草占卜、冥想及心靈諮詢等心靈對話陪同找尋自己。《吾夜SOUL FUN生活節》售票於明(20)日 中午12點正式啟售！

※.新活動新形式，為民眾搜羅六大亮點──

一、五大活動區跨夜展演不間斷，三大拍照打卡點紀錄屬於你的夜

《吾夜SOUL FUN生活節》以音樂演出為主的【月舞台】、音樂與Youtuber等多種跨界演出的【夜舞台】、播放精選電影與解夢講談的【光影院】、整夜提供免費塔羅占卜的【星心屋】，以及餓了就要立馬來報到、提供各種療癒美食的【宵之町】夜宵市集區等五大活動區，現場還設置了「吾夜立體燈區」、「SOUL FUN天使展翅區」及「WOO-YEH水滴區」等三大主題燈光區，讓您拍照留下這屬於自己的特別夜！

吾夜立體燈區

天使展翅區

水滴區

二、留點時間給自己吧！到【星心屋】開啟心靈對話，想關於你的一整夜

由好夢心理治療所團隊，帶領一對一「心靈諮詢」開啟您與內心的對話，讓愛情、自我及各種疑難雜症在吾夜獲得啟發；帶著問題來，透過將塔羅牌卡變成藥草及水晶牌卡的「藥草占卜」及加入水晶的「塔羅占卜」為您帶回滿滿正能量；透過肢體舞動來打開身體，以唱誦跟聲音來敲動心門的「團體冥想」讓您得到平靜；最後再到由行動書車與獨立書店合作規劃出的「謐書坊」，在夜色陪伴下展開療癒身心的夜讀，為自我探索的一夜畫下平靜的句點。

三、想要舒服躺著就到【VIP夢天堂】、【寐床吧】，享受漫天星空的浪漫

【月、夜雙舞台】區專為VIP打造了「夢天堂」，擁有絕佳觀賞視野外，每個空間都有專屬床讓你舒服躺外，還可把「星坊酒禮」紅酒組、保你一晚精神飽滿的「紐崔萊補給包」、支撐好睡的「GAGU聯名枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」等好物直接帶走！沒有搶到VIP區也沒關係，特別設置了「寐床吧」，擺放在草地的床鋪，讓你隨意或躺或坐，感受自然快意的氛圍，感受一場「chill」意的夜晚！

VIP夢天堂

四、各種跨界演出全在【夜舞台】及【光影院】，伴隨星光微風的全新體驗

【夜舞台】邀請到怎麼cue都能接唱的Youtuber「欸你這週要幹嘛」進行首次歌唱演出，YouTuber薛薛與阿拉斯更將在脫口秀中大談他們的吾夜！好想知道做的夢代表什麼啊！【光影院】除了播放精選電影外，也邀請到「好夢心理治療所」吳家碩心理師來為大家解夢，更特別的是還安排了恐怖小說家「笭菁」為大家現場開講鬼故事！

五、演出卡司！陳珊妮、艾怡良及老王樂隊等歌手樂團， 深夜開唱不間斷

【月舞台】及【夜舞台】以夜晚為主題安排多樣音樂演出，包含加入演出的新寶島康樂隊、想要在吾夜為大家演唱晚安曲的炎亞綸、最喜歡在深夜工作的陳珊妮、有著低沉嗓音適合深夜聆聽的艾怡良、打算用Lo-fi及爵士樂風組曲來陪大家過夜的?te壞特及只想在夜晚放鬆的老王樂隊外，還有守夜人、打倒三明治、柯泯薰、DSPS、脆樂團、Deca Joins及好樂團等14組表演卡司，直接把桃園埔心牧場變身超大音樂盛會！

六、限時限量必收！Plain Me聯名側背包、工裝背心等獨家週邊 手刀快搶

吾夜與Plain Me聯名推出「側背包」、「吾夜工裝背心」、「吾夜蓋毯」、「吾夜野餐墊」、「吾夜口罩香氛扣」等！

VIP獨享組合

而【VIP夢天堂】床區訂購者，免費提供「星坊酒禮」紅酒組合，讓您美酒在手享受微醺夜！還可將「GAGU枕頭」及輕量保暖「吾夜蓋毯」直接帶走！

《吾夜SOUL FUN生活節》資訊──門票於明(20)日中午12點正式啟售

活動日期：2022年11月11日（五）、2022年11月12日（六），兩天兩場活動時間：20：00 ～ 隔天05：00活動地點：桃園埔心牧場（桃園市楊梅區幼獅路一段439號）購票地點：KKTIX售票網 ； 全家FamiPort官方網站：

圖片：主辦單位提供