面板雙虎無視於外資昨（18）日大賣超，股價逆勢大發威！群創（3481）、友達（2409）今日股價開高走高，尤其群創11點過後飆上漲停，友達盤中也勁揚逾9％，至近12點半時，成交量各達20.6萬張及13.6萬張，分居台股今天成交量第一、二名。

在群創及友達大漲的帶動下，上市光電類股指數今天大漲超過3％，成交值比重微增至近7％。上市光電類股成分股中，今天有天瀚、牧德、GIS-KY及群創攻上漲停，友達及彩晶到12點半時股價漲逾7％～8％，凌巨、TPK-KY、達興材料、惠特、明基材、太極，漲幅都在3％以上，整體光電股表現亮眼。

群創昨天法說會釋出面板景氣今年底可望落底，帶動市場買盤大舉湧進，今年今天到12點半時，成交直已達20.6萬多張，較前一天的7.16萬張大增，估計今天量能會增二倍以上；不過，昨天外資大提款群創，賣超2.38萬張，連續二天賣超2.28萬張左右，今天股價拉上漲停。

友達到12點半時股價也大漲約8％左右，成交量放大至13.6萬多張，較昨天的3.45萬張爆增近三倍，外資昨天也賣超友達8,192張，連二天賣超1.13萬多張。

彩晶股價也同步大漲近8％，至12點半過後，成交量爆增至4.7萬多張，較昨天的1.12萬張增加三倍。