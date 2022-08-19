金俊秀曾作為東方神起一員出道，2009年與前東家SM開展合約官司最終勝訴，卻疑遭SM封殺，近幾年將事業重心轉向音樂劇，先前邀請小9歲韓女團Lovelyz成員Kei加入自家經紀公司PALMTREE ISLAND，今（19）日遭爆與女方戀情，引起網友熱議，不過經紀公司予以否認。

據韓媒報導，多名演藝圈人士在受訪時表示，同經紀公司的金俊秀正在與Kei開展社內戀愛，2人在同一經紀公司互相支持依靠，小心翼翼守護著戀情，但所屬公司PALMTREE ISLAND隨即否認二人戀情傳聞，強調「金俊秀和Kei的戀愛傳聞完全是子虛烏有。」並表示兩人只是同業界的前後輩、是互相尊重的關係。

金俊秀被爆與Kei戀情，隨後遭經紀公司否認。（圖/攝取自推特）

金俊秀在2003年作爲東方神起的一員出道，2009年與前東家SM開展合約官司最終勝訴，2010年加入當時成立時間不久的C-Jes娛樂公司，離開C-JeS後， 於2021年創立經紀公司PALMTREE ISLAND，和金所賢、鄭善雅、陳泰華等音樂劇演員簽約，與此次緋聞女主角Kei則是在今年1月10日簽約，並表示將不遺餘力支持對方走音樂劇之路。

Kei在 2014年韓團Lovelyz 的主唱身份出道，曾經演唱不少電視劇 OST、也發行Solo專輯，在2017年她以《三十歲之際》的玉姬一角於音樂劇舞台出道，剛加入經紀公司時，她在個人Instagram寫道，「即將與經紀公司 PALMTREE ISLAND 開始新挑戰」，並表示自己會努力展現多樣的活動，希望粉絲多加關注和支持。