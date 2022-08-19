為推廣能源轉型，高雄創電成果展17日在國立科學工藝博物館(北館)1樓大廳登場，展館內容包含「光電優良案例展示導覽」、「高雄光電城市拍照區」、「活動影片宣導」、「太陽能小車DIY體驗」，活動只到21日，參觀人次已破千，吸引不少大小朋友盡情踩踏腳踏車發電照射超酷炫太陽能小車，並互動「尬車」樂趣，藉此從手作學習太陽光電相關知識。

高雄市工務局局長楊欽富表示，推動太陽光電設置是我國近年來能源轉型過程中極為重要的一環，高雄市擁有充足的日照資源及完整產業基礎，高雄市政府持續努力推動多元能源政策，工務局以「創能」為主要導向，積極推廣各類建築物設置太陽光電設備，期望以靜態搭配動態方式展示「高雄創電」成果，讓政策活潑且親民，也能拉近市民朋友們與再生能源的距離。

高雄市工務局表示，現場透過優良案例介紹(屋頂、地面及水面型)和太陽光電能源觀念解說，再生能源不再是抽象難理解的知識，過程中即興問了創電小知識，想不到孩子們不僅了解裝設太陽光電板可節省電費，還能舉一反三說出再生能源在生活上的應用。

為就近服務市民，現場提供太陽光電專業諮詢與解說導覽服務，將民眾在申辦太陽光電設施過程中所遇到的問題，一併解答；另現場每日有3場的限量免費體驗活動，讓民眾在現場DIY太陽能小車，並透過腳踩發電機產生電能及光能，進而讓太陽能小車跑起來，讓市民朋友親身體驗太陽光電與生活結合的趣味。

展覽期間為111年8月17日至8月21日(假日照常展出)，時間為早上9時至下午5時。(記者張雅雲/高雄報導)