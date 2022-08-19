白安（右）新歌MV力邀陳昊森合作。（相信音樂提供）

白安（右）新歌MV力邀陳昊森合作。（相信音樂提供）

白安新專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》同名主打歌，MV男主角由曾入圍金馬獎最佳新演員的陳昊森主演，與白安在劇中以「音樂」交會一段情感故事；為了呈現不同時期與狀態的白安，她超越以往總共換了7套服裝，從畢業學士服、學生時期服裝到成熟都市女子扮相，皆展現她駕馭各類型服裝的可能性。

白安為了如實呈現女主角百轉千迴的思緒，不僅事前與導演開會不斷對焦劇情以及交換意見，自己私下也勤於揣摩劇中人物心境，並提出紅色元素想法，因此可看見在MV中的她有不少紅色物品，甚至拿著紅色氣球在街上走；而另一幕白安來到音樂廳觀看陳昊森的音樂會，鏡頭主要聚焦在白安表情，為了讓她入戲，原本已經可以休息的陳昊森站在舞台上陪演1小時，正因如此，最終於MV看見白安展現過往不曾有的細緻情緒。此外，從小擁有小提琴深厚底子的陳昊森，為了其一幕小提琴戲特別撥空練習。

白安與陳昊森第一次合作默契十足，談到彼此第一印象，白安誇讚陳昊森本人很有氣質，與想像中不太一樣，「本來以為他會有點壞壞的，結果本人是靦腆的大男孩」，陳昊森則透露有關注白安社群，知道她最近愛游泳，原本來到片場想和她討論游泳，沒想到光音樂就已話匣子大開，完全沒時間聊到游泳。白安日前在社群分享MV預告「裡面有不一樣的我...，我不敢點開來看... ，你們幫我看看好嗎」？陳昊森嘴甜回「你不一樣就那麼美了…那一樣怎麼辦」，2人互動火花從戲裡延伸到戲外。