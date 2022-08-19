南投市牛運堀排水支線上游區段護岸逾30年，相當老舊且水泥龜裂嚴重，經居民反映，南投縣長林明溱今天踏勘後責成工務處發包，併案改善固床工，總工程經費約新台幣2300萬元。

南投市牛運堀排水支線護岸老舊破損，遇強降雨恐危害居民安全，縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華、南投縣議員張嘉哲等人今天踏勘，林明溱聽取簡報詳細了解護岸劣化破損情形後，進一步指示追加預算併案改善固床工，責成縣府工務處盡快發包施工。

林明溱接受媒體聯訪表示，牛運堀排水支線上游區段護岸已逾30年，水泥龜裂破損嚴重，雨後水流增加，居民擔心掏空造成危害，希望盡快整修，因此今天實地了解，確認有改善必要，以免損害持續擴大，影響南崗二路199巷、文化路293巷及295巷住戶安全。

許淑華說，牛運堀排水支線周邊社區人口相當多，排水系統安全攸關民眾生命財產安全，感謝縣府重視民意，籌措約2300萬元改善兩側護岸及固床工；張嘉哲表示，他先前已建議縣府改善排水支線下游區段護岸完成，但上游區段兩旁護岸也相當老舊，縣府有必要修繕。

縣府工務處表示，排水支線自南崗3橋往上游約長1公里，兩側舊護岸為砌卵石結構，為維持護岸安全，將分區施作，在舊護岸施築鋼筋混凝土包覆補強，舊有固床工也因嚴重破損將重新施作，避免颱風、洪水沖刷導致潰堤等進一步嚴重危害。（編輯：黃世雅）1110819