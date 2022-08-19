黃曉明與Angelababy（楊穎）倆人自戀愛以來就風波不斷，先是Angelababy遭小三指控，到盛大婚禮被批太奢華，後又發生黃曉明節目遇前女友，在今年1月，倆人終於結束了長達7年的婚姻，並強調寫下「感恩過去所有，未來仍是家人。」昨（18）日，黃曉明突然在抖音為新劇「玫瑰之戰」宣傳，在劇中扮演的人物與他的人生境遇重合，他疑似借角色的嘴説出了真實心聲：「離婚，誰都不想。」

其實黃曉明在認識Angelababy前有個交往3年的女友「李菲兒」，兩人相識於2009年，當時黃曉明在台灣拍攝電視劇，和Angelababy在台灣KTV認識，此時Angelababy不過是個小模特。直到兩人認識交往、結婚生子，小三傳言從未停止，黃曉明的前女友李菲兒還跳出來暗示過「Angelababy是小三」。去年1月，《乘風破浪的姐姐2》開拍，黃曉明意外合作前女友李菲兒，與其親密互動引發全網熱議。Angelababy對此事做出回應，首次談及小三指控，透露「我認識黃曉明的時候，他告訴我他單身。」且全文233字還稱呼黃曉明「黃先生」，語氣冷淡，倆人早已離婚的傳言迅速火遍全網。

黃曉明疑似借劇中角色説出真實心聲：「離婚，誰都不想。」（圖/翻攝自 黃曉明抖音）

去年2月，黃曉明在微博上於0點32分發文「生日快樂」，替老婆Angelababy慶祝32歲生日，但先前祝老婆生日都會加上「媳婦兒」而這次卻沒有，離婚傳言再次興起。該傳言直到今年1月28日才正式落實，黃曉明、Angelababy正式官宣離婚。