海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所安檢人員測量綠蠵龜身形。（第四岸巡隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所安檢人員安置綠蠵龜。（第四岸巡隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

海巡署中部分署第四岸巡隊塭港安檢所安檢人員19日巡檢時，接獲漁民通報發現有海龜在港區內迴游，立即前往救援，將海龜打撈上來帶回安檢所，初步比對8月11日在東石港區野放的綠蠵龜身紋照片後，研判是同一隻，應是迷路又游回嘉了。

第四岸巡隊塭港安檢所人員將這隻海龜帶回所內，用溼毛巾覆蓋，安撫牠的情緒，並將牠放在軟墊上避免腹部受傷，經海保署第五工作站黃姓巡查員初步判定為保育類綠蠵龜，測量背甲長約37公分、寬約34公分，無明顯外傷，生命跡象良好。

因8月11日有漁民在港區發現海龜疑似迷失，海巡人員將牠帶往港區外的大海野放，黃巡查員將11日野放的綠蠵龜身紋照片拿出來，與今天帶回來的綠蠵龜做身紋比對，身形及身紋都相近，研判應是同一隻。

第四岸巡隊表示，綠蠵龜外型與一般海龜相似，最明顯特徵為背甲兩側棕黑色、4片略有斑駁花紋的盾板，眼睛上方有1對鱗片，是世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種的海洋生物。

第四岸巡隊表示，會聯繫國立屏東海洋生物博物館派員將這隻綠蠵龜帶回做進一步檢查，確認健康後將再野放，同時籲請民眾共同保護保育類海洋生物，若在岸際發現鯨豚、海龜等海生物需要救護，撥打「118」免付費服務專線通報，將立即派員協處。