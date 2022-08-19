台中市各級學校20日起進行清消作業，明日起至29日，校園全面暫停開放。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市各級學校20日起進行清消作業，明日起至29日，校園全面暫停開放。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

高中職以下將於8月30日開學，為加強新冠肺炎校園防疫工作，台中市教育局協請環保局及各區清潔隊20日起，為全市高中職以下各級學校進行校園戶外公共區域環境清消作業，明日起至29日，全市高中職以下校園全面暫停開放，民眾須留意。

因應開學後可能升溫的新冠肺炎社區流行疫情，為防範疫情進入校園，教育局已要求各校應落實各項防疫工作。

包括每日於師生入校（園）時進行體溫量測，嚴格進行健康監測、針對師生經常接觸的公共區域，如電梯把手、開關、桌面、宿舍、交通車等，加強清潔及消毒；學校應加強衛教師生如有疑似症狀應儘速就醫，落實生病不上班上課。

此外，為避免校園衍生疫情群聚，用餐時應使用隔板入座；不得併桌共餐，用餐期間禁止交談，用餐完畢落實桌面清潔及消毒，未來也將視中央流行疫情指揮中心及教育部相關規範滾動式檢討、調整。

教育局提醒，請各校於開學前自行完成室內公共區域如桌面、玩具、門把、電燈開關、電梯按鈕、空調設備、學生交通車的清潔消毒，消毒完畢後應強化教室空間通風，確保環境安全無虞。