國內昨出現首起BA.4家庭群聚案，為北部30多歲男子及妻子。中央流行疫情指揮中心今宣布，男子的1名小孩也定序出BA.4，另1名則因病毒量低，無法定序。目前這起群聚中，已有3人定序出BA.4。

指揮中心15日公布國內出現首例BA.4個案，為北部30多歲男，男子8月5日出現喉嚨輕微不適，9日自行快篩陽性，當天再用PCR採檢確診，Ct值僅16，同住家人共有3人，同日快篩都是陽性。

男子妻子的定序結果前天出爐，指揮中心昨公布為一起BA.4家庭群聚案。至於男子的2名小孩，8月11日快篩陽確診，16日衛生局安排PCR採檢，日前PCR結果仍陽性，但只有1人Ct值小於30，昨仍在定序中，研判為BA.4的機率蠻高，另1人則無法定序。

醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，30多歲男子的妻子昨日確認為BA.4，其中1名小孩也是，目前男子的4個家人有3人為BA.4，另一名小孩的Ct值為34以上，無法定序，目前這一案的定序已告一段落。