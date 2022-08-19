首批輝瑞BNT幼兒疫苗今天到貨，中央流行疫情指揮中心表示，本批疫苗共127.68萬劑，效期至明年4月30日，預計8月26日完成封緘檢驗，27日起配送至各縣市。發言人莊人祥表示，各縣市當天中午前就會收到，如果安排順利，有機會在27日開打。

指揮中心表示，今(2022)年第一批採購Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗127.68萬劑，於今日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，檢驗封緘預估8月26日完成，預計8月27日起配送各縣市政府，再提供給6個月至4歲幼兒基礎劑接種使用。本批效期至2023年4月30日。

指揮中心指出，已於今年7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議第一次修正合約，預定供應190萬劑幼兒劑型及110萬劑兒童劑型疫苗做為幼兒基礎劑（3劑）及兒童基礎劑（2劑）或追加劑使用。

莫德納幼兒疫苗方面，國內開放接種即將滿1個月。指揮中心統計，目前累計13萬9230人次接種，佔該年齡層的17.8％。